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26.06.2020  16:09   

В Харьков вернулся большой футбол

Исполком УАФ утвердил харьковский ОСК «Металлист» местом проведения финала Кубка Украины, который пройдет 8 июля 2020, информирует официальный сайт УАФ


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Рассмотрев письмо Министерства здравоохранения Украины № 26-04 / 17680 / 2-20 от 25.06.2020 о возможности проведения финального матча Кубка Украины сезона-2019/2020 8 июля 2020 в городе Львове на стадионе "Арена Львов" с учетом эпидемической ситуации в регионе футбольные функционеры выступили предложением рассмотреть вопрос о переносе финального матча Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020 из Львова в регион с более стабильной эпидемической ситуацией.

Решению способствовало обращение Харьковской областной ассоциации футбола в Исполнительный комитет УАФ № 93 от 25.06.2020 с предложением перенести проведение финального матча Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020 на стадион ОСК "Металлист" в Харькове.

Принимая во внимание более благоприятную эпидемическую ситуацию в регионе и организационный опыт Харькова в проведении спортивных мероприятий такого уровня, исполком УАФ утвердил местом проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020, который состоится 8 июля 2020, стадион "Металлист" в Харькове.

Напомним, изначально проведения финала Кубка Украины-2019/2020 было запланировано в Тернополе.  Однако впоследствии Исполнительный комитет УАФ перенес финальный поединок во Львов.

Зато Тернопольский городской стадион был утвержден местом проведения финала Кубка Украины следующего сезона (2020/2021).

Кубок Украины-2019/2020

финал 08.07.2020. Харьков. ОСК "Металлист"

"Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава) 

Тэги:  футбол, металлист, харьков, турнир, победа, серебро
 
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