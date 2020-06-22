22.06.2020 17:47

В Харькове прошли зрелищные соревнования по альпинизму (ВИДЕО)

В Харькове состоялся Кубок Украины по альпинизму - за день до этого спортивные функционеры сообщили, что скалолазание официально включено в программу чемпионата Европы по летним видам спорта 2022 года.



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В Харькове состоялся Кубок Украины по альпинизму. В двухдневных соревнованиях приняли участие 29 спортсменов из разных областей.

По словам организаторов, проводятся соревнования 7 год подряд. Они посвящены памяти харьковского альпиниста Игоря Свергуна. Он погиб в 2013 году на одной из вершин Гималаев Нанга-Парбат от рук исламских террористов. Соревнования показали абсолютную готовность харьковских спортсменов к квалификации на международном уровне.

В 2022 году Мюнхен будет отмечать 50-летие проведения Олимпийских игр 1972 года.

По предварительным данным, участниками ЧЕ станут 4400 спортсменов, в том числе порядка 400 скалолазов. Будут разыграны медали в четырех дисциплинах – трудность, скорость, боулдеринг, многоборье.



Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет во второй раз в истории. В 2018 году в рамках него состоялись континентальные турниры по 7 видам спорта на территории Германии и Великобритании.

Президент Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) Марко Сколарис отметил, что включение спортивного скалолазания свидетельствует о непрерывном развитии этого вида спорта.

«В эти трудные для всех времена мы гордимся тем, что можем принять участие в таком важном событии, как чемпионат Европы 2022 года», - сказал Сколарис, «Включение скалолазания в спортивную программу в Мюнхене является признаком признания IFSC и той работы, которую мы проделали за эти годы. Это достижение побуждает IFSC продолжать реализацию проекта по развитию скалолазания.

После включения скалолазания в программу Азиатских игр в 2018 году, теперь мы переходим на другой уровень и в Европе.

В этом году харьковский Кубок Украины по альпинизму в связи с карантином проходил без зрителей. Однако все желающие могли посмотреть онлайн-трансляцию.