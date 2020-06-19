У Харкові відбувся фестиваль бойових мистецтв «Madabattle»

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 19 июня Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 19 июня В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.