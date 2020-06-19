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19.06.2020  19:46   

У Харкові відбувся фестиваль бойових мистецтв «Madabattle»

У ньому взяли участь представники ММА, тайського боксу, панкратіону, грепплінгу, бойового самбо з різних міст України.


//city.kharkov.ua
Загалом пройшло 10 двобоїв, і в деяких із них взяли участь харків'яни.
 
Так, харків'янка Катерина Шакалова виграла технічним нокаутом у київської спортсменки Зої Литвиненко.
 
У категорії «Панкратіон» переможцем  став харків'янин Дмитро Ластовецький.
 
У поєдинку за правилами ММА харківський спортсмен Ілля Гладкий поступився сумчанину Денису Никонцю.
 
Переможці та учасники турніру були нагороджені подарунками та сертифікатами від партнерів фестивалю.
 
Фестиваль був організований Асоціацією розвитку бойових мистецтв міста Харкова за підтримки управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів під патронатом Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  фестиваль боевіх искусств, мма, харьков, тайский бокс, панкратион, грепплинг, боевое самбо
 
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