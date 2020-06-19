19.06.2020 10:32

Визначено нову дату проведення Харківського напівмарафону

IV Харківський напівмарафон відбудеться ввечері 18 липня.



// city.kharkov.ua

Як повідомили організатори, старт на дистанції 5 км запланований на 19:00, основної дистанції на 21,097 км - на 20:00.

Для участі в забігу вже зареєструвалося близько 500 бажаючих: на дистанцію 21,097 км - 398 учасників, на 5 км - 99 осіб.



«Сподіваємося, що старт у вечірній час принесе учасникам багато особистих рекордів і гарного настрою», - зазначили організатори.

Зареєструватися на участь у напівмарафоні, а також ознайомитися з докладною інформацією про захід можна тут.



Реєстрація відкрита до 16 липня 2020 року.