Визначено нову дату проведення Харківського напівмарафону

IV Харківський напівмарафон відбудеться ввечері 18 липня.
Як повідомили організатори, старт на дистанції 5 км запланований на 19:00, основної дистанції на 21,097 км - на 20:00.
Для участі в забігу вже зареєструвалося близько 500 бажаючих: на дистанцію 21,097 км - 398 учасників, на 5 км - 99 осіб.
«Сподіваємося, що старт у вечірній час принесе учасникам багато особистих рекордів і гарного настрою», - зазначили організатори.
Зареєструватися на участь у напівмарафоні, а також ознайомитися з докладною інформацією про захід можна тут.
Реєстрація відкрита до 16 липня 2020 року.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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