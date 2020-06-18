18.06.2020 17:24

Металлист креативно обошел запрет на матчи без зрителей

Уже на следующей неделе в Харьков возвращается Первая лига - билеты на игру в Харькове уже в продаже, но болельщики будут присутствовать на стадионе в очень оригинальный способ.



// footballua.tv

24 июня в Харькове Металлист 1925 встретится с запорожским Металлургом. Согласно рекомендациям МОЗ, игры будут проходить без зрителей. Но Металлист 1925 придумал, как фаны могут поддержать команду. Болельщики имеют возможность приобрести одну из четырех категорий «виртуальных билетов».

1. «Социальные сети». Купив этот «билет», фанаты получат публикацию своей страницы в сториз клубного Instagram, а также общий итоговый видеоролик всех владельцев этого «билета». Ролик будет опубликован на клубном YouTube-канале.

2. «Рекламная дорожка». Во время матча имя и фамилия болельщика будет демонстрироваться на LED-дорожке по периметру поля, по меньшей мере, восемь раз за матч.

3. «Табло». Во время матча фотография, а также имя и фамилия фаната отдельным слайдом появятся на табло стадиона «Металлист», минимум, четыре раза за матч.

4. Пакет «VIP». Все три предыдущие варианты всего за пару сот грн.

Напомним, что после 19 матчей Первой лиги Металлист 1925 набрал 35 очков и занимает седьмое место. Но от зоны «повышения в классе» харьковчан отделяют всего два пункта.