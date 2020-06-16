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16.06.2020  17:49   

FIT DAY Kharkiv 2020 перенесли на кінець літа

Всеукраїнську фітнес-конвенцію планується провести 29 серпня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Раніше захід був запланований на 20 червня. Як повідомляється на сайті Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, дата перенесена через пандемію COVID-19.
 
«Три роки поспіль «Харків спортивний» зустрічався з вами в червні на стадіоні «Металіст», щоб разом навчитися новому, стати професійнішим, сильнішим, здоровішим, побачити один одного і просто поспілкуватися. Цього року світова пандемія COVID-19 внесла свої корективи в наше життя. Наша зустріч, яка була запланована на 20 червня, на жаль, не відбудеться вчасно. Однак ми будемо робити все можливе, щоб ми все-таки зустрілися з вами цього року, можливо, навіть цього літа», - підкреслили у департаменті.
 
Також зазначається, що це попередня дата проведення «FIT DAY Kharkiv 2020», в місті будуть стежити за ситуацією із захворюваністю на коронавірус, і якщо буде впевненість, що захід пройде безпечно, то відразу повідомлять учасників про майбутню подію.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  фитнес, спорт, харьков fit day kharkiv 2020
 
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