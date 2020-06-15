Домашний праздник: как дебютанты Суперлиги Харьковские Соколы вырвали первую победу в элите (ВИДЕО)

Команда проиграла 9 стартовых матчей, успела сменить главного тренера и провести определенные изменения в ростере, дождавшись желаемой победы в юбилейной десятой игре сезона.
Первой жвертвою для команды, которой на тот момент руководил Евгений Мурзин, стали Черкасские Обезьяны. 1 декабря Харьковские Соколы выиграли домашний матч со счетом 77:72 .
Хозяева были в роли догоняющей стороны на протяжении большей части матча, но сумели забрать победу в конце игры. Давайте вспомним, как Соколы достигли исторического для клуба результата:
Отметим, что Соколы на момент остановки сезона имели в активе 4 победы в 20 матчах и еще одну из четырех побед одержали также в матче против Обезьян (6 марта, 77:75).
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