Главная Новости Спорт Кандидатка в почетные харьковчанки поборется за 100 тысяч евро без зрителей, но под прицелом телекамер
15.06.2020  15:25   

Кандидатка в почетные харьковчанки поборется за 100 тысяч евро без зрителей, но под прицелом телекамер

Самая оплачиваемая теннисистка Украины Элина Свитолина подтвердила свое участие в первом посткорановирусном теннисном турнире в Германии.


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Турнир bett1 Aces пройдет с 13-го по 19 июля в Берлине. В соревнованиях будут принимать участие 6 мужчин и 6 женщин.

Спортсмены разыграют 200 тысяч евро. По 100 тысяч мужчины и женщины.

Турнир пройдет без зрителей, но будет транслироваться по телевидению.

Ранее сообщалось, что кроме Свитолиной в турнире поучаствуют Кики Бертенс, Андреа Петкович, Юлия Гергес, Александр Зверев, Доминик Тим, Янник Синнер и Ник Кириос.

Источник:   Трибуна
 Тэги:  свитолина, турнир, теннис, харьков, гонорар
 
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