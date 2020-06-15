Кандидатка в почетные харьковчанки поборется за 100 тысяч евро без зрителей, но под прицелом телекамер

Самая оплачиваемая теннисистка Украины Элина Свитолина подтвердила свое участие в первом посткорановирусном теннисном турнире в Германии.
Турнир bett1 Aces пройдет с 13-го по 19 июля в Берлине. В соревнованиях будут принимать участие 6 мужчин и 6 женщин.
Спортсмены разыграют 200 тысяч евро. По 100 тысяч мужчины и женщины.
Турнир пройдет без зрителей, но будет транслироваться по телевидению.
Ранее сообщалось, что кроме Свитолиной в турнире поучаствуют Кики Бертенс, Андреа Петкович, Юлия Гергес, Александр Зверев, Доминик Тим, Янник Синнер и Ник Кириос.
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