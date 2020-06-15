Визначено переможців чергового етапу «Битви коропорацій»

Змагання з лазертагу в рамках міського турніру «Битва корпорацій» відбулися вихідними днями у Харкові.
Це були перші змагання турніру, які пройшли після ослаблення карантину. У заході взяли участь 15 команд, які спочатку подолали груповий етап, а потім 1/4, 1/2 та фінал.
У підсумку переможцем етапу з лазертагу стала команда «Whitebox», на 2-му місці - представники «Нової пошти», на 3-му - команда Харківської міської ради. У матчі за третє місце міськрада перемогла «Гипрококс», а в загальнокомандному заліку посіла друге місце.
Наступним етапом «Битви корпорацій» стануть змагання з бадмінтону, які пройдуть 21 червня.
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