Главная Новости Спорт Жесткая позиция харьковского Металлиста-1925 не позволила некоторым клубам «раздерибанить» футбольный чемпионат (ВИДЕО)
12.06.2020  11:51   

Жесткая позиция харьковского Металлиста-1925 не позволила некоторым клубам «раздерибанить» футбольный чемпионат (ВИДЕО)

В трудный момент три клуба «Оболонь-Бровар», «Металлист 1925» и «Ингулец» сплотились и стали толчком, чтобы другие клубы поняли, что надо играть, а не распределять места по политическим предпочтениям, чтобы прорваться в Премьер-Лигу


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Генеральный директор ФК "Металлист 1925" Владимир Линке прокомментировал события Конференции ПФЛ, которая состоялась в Киеве 11 июня.

- Владимир Иванович, поздравляем с этим решением, которое фактически принимали более трех недель. Ваши первые эмоции какие?

- У меня перед Конференцией спросили, я волнуюсь? Я сказал, что нет. Понимая, что здравый смысл победит, тем более, с поддержкой президента УАФ Андрея Павелко. Я знал, что некоторые клубы изменили свою позицию и изменят решение. Это должно было произойти еще в первой Совета лиг. Если бы тогда Сергей Макаров был немного жестче и имел свое мнение.

- Некоторые клубы изменили решение, как считаете, почему?

- Я знаю, что в "Кремня" изменилась ситуация с руководством клуба. "Прикарпатье" выбрало правильное решение, Президент клуба шутил, что они будут у нас жить, я два согласие на это. Он раньше сомневался, все обдумал и принял футбольное решение, как и "Горняк-Спорт". Эти клубы еще ждали, когда будет медицинский протокол. Так, он немножко "страшный", но мы все услышали, что для Первой лиги будут некоторые смягчения, поэтому клубы и изменили решение.

Источник:   Металлист 1925
 Тэги:  футбол, харьков
 
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