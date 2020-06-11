11.06.2020 14:04

Харків'ян запрошують на онлайн-фестиваль бойових мистецтв

Фестиваль бойових мистецтв «Madabattle» відбудеться у Харкові 18 червня на арт-заводі «Механіка. Інша Земля» (вул. Плеханівська, 126).



// city.kharkov.ua

У рамках заходу пройдуть змагання з тайського боксу, панкратіону, змішаних єдиноборств, грепплінгу та бойового самбо за участю кращих спортсменів України.

Фестиваль транслюватиметься у прямому ефірі на «YouTube»-каналі «Create Kharkiv».



Початок - о 17:00.



Захід проводиться управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту за підтримки Харківського міського голови Геннадія Кернеса.