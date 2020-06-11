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11.06.2020  14:04   

Харків'ян запрошують на онлайн-фестиваль бойових мистецтв

Фестиваль бойових мистецтв «Madabattle» відбудеться у Харкові 18 червня на арт-заводі «Механіка. Інша Земля» (вул. Плеханівська, 126).


// city.kharkov.ua

У рамках заходу пройдуть змагання з тайського боксу, панкратіону, змішаних єдиноборств, грепплінгу та бойового самбо за участю кращих спортсменів України.

Фестиваль транслюватиметься у прямому ефірі на «YouTube»-каналі «Create Kharkiv».

Початок - о 17:00.

Захід проводиться управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту за підтримки Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Источник:   ХМР
 Тэги:  боевые искусства, фестиваль, харьков
 
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