Харків'ян запрошують на онлайн-фестиваль бойових мистецтв

Фестиваль бойових мистецтв «Madabattle» відбудеться у Харкові 18 червня на арт-заводі «Механіка. Інша Земля» (вул. Плеханівська, 126).
У рамках заходу пройдуть змагання з тайського боксу, панкратіону, змішаних єдиноборств, грепплінгу та бойового самбо за участю кращих спортсменів України.
Фестиваль транслюватиметься у прямому ефірі на «YouTube»-каналі «Create Kharkiv».
Початок - о 17:00.
Захід проводиться управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту за підтримки Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
Если вы хотите провести день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и ответственные дела.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В этот день 1990 года Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.
влажность:
давление:
ветер: