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11.06.2020  12:21   

У Харкові пройде Кубок України з альпінізму пам'яті Ігоря Свергуна

Кубок України з альпінізму пам'яті Ігоря Свергуна планується провести 20-21 червня у Харкові, на скеледромі «Вертикаль».


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Як повідомляється на сайті Департаменту у справах сім'ї, молоді і спорта, ці змагання (дисципліна - техніка альпінізму) проводяться в Харкові вже у сьомий раз і традиційно присвячені харківському альпіністові Ігорю Свергуну.

Організатори зазначили, що у цьому році через пандемію коронавірусу змагання перенесли з квітня на червень. Кубок пройде з дотриманням протиепідемічних заходів, за участю не більше 50-ти спортсменів і без глядачів. Онлайн-трансляцію можна буде подивитися тут

З більш детальною інформацією про Кубок можна ознайомитися на сайті Харківського альпклубу.

Довідка. Ігор Свергун - майстер спорту з альпінізму міжнародного класу, інструктор-гід, організатор багатьох гімалайських експедицій. Двічі підкорив Еверест і ще 11 найбільших вершин світу. Альпіністські досягнення відзначені нагородами СРСР і України. В останні роки - старший тренер ФАС ХО, вів активну роботу з молоддю. Загинув разом з харківськими альпіністами Бадаві Кашаєвим і Дмитром Коняєвим 23 червня 2013 року біля вершини гори Нанга-Парбат від рук пакистанських терористів.

Источник:   ХГС
 Тэги:  турнир, скала, харьков, всергун
 
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