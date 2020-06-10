10.06.2020 15:51

Харьковчане приняли участие в международном турнире по шашкам-100

В онлайн режиме состоялась матчевая встреча по международным шашкам между сборными командами Украины и Беларуси, на которой Харьковскую представляли Юрий Аникеев, Дарья Лобанова.



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Турнир прошел в два тура, а победу одержали белорусы, в шашках считаются одними из сильнейших в мире. Тем не менее, украинцы уступили соперникам лишь два очка 23:25.

Три очка сборной Украины принес харьковчанин, международный гроссмейстер Юрий Аникеев, который победил Евгения Ватутина и сыграл вничью с Александром Булатовым. В свою очередь, 14-летняя Дарья Лобанова сыграла вничью с Викторией Николаевой и уступила Яне Якубович.

В середине июня стартует Кубок наций по шашкам, который пройдет также в онлайн режиме в течение двух месяцев. Участие в нем примет и сборная Украины.

Напомним, что в мае Юрий Аникеев стал лучшим игроком на международном онлайнтурнири по шашкам-100 между сборными Европы и Америки.