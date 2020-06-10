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10.06.2020  15:19   

Теннис. Впервые пройдет клубно-командный чемпионат Украины

Новшество анонсировала Федерация тенниса Украины.


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Федерация Тенниса Украины сообщила о том, что намерена провести первый в истории клубно-командный чемпионат страны.
 
«Мы уверены, что именно сейчас лучшее время для запуска новых соревнований и форматов. Несколько раз идея проведения командных соревнований обсуждалась ФТУ, но ни разу практической пользы из этого не получалось. На этот раз мы уверены, что все получится. Мы создали рабочую группу из представителей ведущих клубов, которые приняли активное участие в разработке Регламента соревнований. Предварительно уже получено согласие на участие от четырех команд. Мы надеемся, что это только начало. В каждой команде сыграют игроки категорий до 12, 14, 16, 18 лет и взрослые.
 
В ближайшее время положение о турнире будет опубликовано на официальном сайте ФТУ и будут открыты заявки на соревнования. Первый Чемпионат пройдет в Ирпене на базе «ТЦ ФТУ», право на проведение следующего будет предоставлено команде победителю. Лучшая команда получит переходящий трофей, который будет разыгрываться ежегодно. Название переходящего кубка сторонники тенниса смогут выбрать с помощью социальных сетей. Внимательно следите за пополнением состава участников» — говорится в анонсе.
 
Тэги:  спорт, теннис, харьков, украина, клубно-командный чемпионат
 
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