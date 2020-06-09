Харьков примет Кубок Украины по технике альпинизма памяти Игоря Свергуна

Соревнования стали традиционными и первая столица примет сильнейших альпинистов уже в 7 раз.
20-21 июня 2020 года в Харькове на скалодроме «Вертикаль» планируется провести Кубок Украины по альпинизму (дисциплина – техника альпинизма). Эти соревнования проводятся в Харькове уже в 7-й раз и традиционно посвящаются памяти известного харьковского альпиниста МСМК Игоря Свергуна.
В этом году из-за пандемии сроки проведения Кубка были перенесены с апреля на июнь.
Регламент соревнований, пока, находится на утверждении в Минмолодьспорте. Соревнования будут проводиться с соблюдением противоэпидемических мероприятий, при участии не более 50-ти спортсменов, без зрителей, с он-лайн трансляцией на канале YouTube.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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