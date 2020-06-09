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09.06.2020  17:55   

Харьков примет Кубок Украины по технике альпинизма памяти Игоря Свергуна

Соревнования стали традиционными и первая столица примет сильнейших альпинистов уже в 7 раз.


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20-21 июня 2020 года в Харькове на скалодроме «Вертикаль» планируется провести Кубок Украины по альпинизму (дисциплина – техника альпинизма). Эти соревнования проводятся в Харькове уже в 7-й раз и традиционно посвящаются памяти известного харьковского альпиниста МСМК Игоря Свергуна.

В этом году из-за пандемии сроки проведения Кубка были перенесены с апреля на июнь.

Регламент соревнований, пока, находится на утверждении в Минмолодьспорте. Соревнования будут проводиться с соблюдением противоэпидемических мероприятий, при участии не более 50-ти спортсменов, без зрителей, с он-лайн трансляцией на канале YouTube.

Источник:   4sport
 Тэги:  альпинисты, кубок, спорт, харьков, техника
 
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