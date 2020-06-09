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09.06.2020  17:26   

Харьковчанки не приняли в подарок титул вице-чемпионок

Женский хоккейный клуб «Пантеры» отказался принимать награды Чемпионата Украины, вызвав бурную реакцию харьковчан и поддержку большей части болельщиков.


// facebook

ЖХК “Пантеры” принял решение отказаться от серебряных наград чемпионата Украины среди женщин.

На заседании исполкома ФХУ было принято решение о досрочном завершении сезона чемпионата Украины среди девушек.

По его итогам первое место заняли “Королевы Днепра”, вторыми стали харьковчанки, а третье месте заняла команда “Украиночка”.

Пантеры сообщили на своей странице в Facebook, что не согласны с таким решением:

Сообщаем, что наша команда официально отказывается от наград, считает, что чемпионат Украины среди женщин сезона 2019/2020 не был закончен.

Результат трех туров нельзя определить, как окончательный. Также, учитывая, что два голоса клубов из трех было за завершение соревнований без определения победителя. Следовательно, данное решение считаем не правомерным и грубо нарушающим регламент, не логичным и абсурдным.

Это официальная позиция Женского хоккейного клуба Пантеры“.

 

Источник:   ЖХК Пантеры
 Тэги:  хоккей, динамо, харьков, выезд, игра
 
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