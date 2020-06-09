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09.06.2020  14:49   

У Харкові провели курси з маркетингу для спортивних федерацій

Курси з маркетингу «Kharkiv Sport Academy» для спортивних федерацій пройшли у Харкові.


//city.kharkov.ua
Протягом трьох місяців представники спортивних федерацій, асоціацій та клубів міста Харкова могли відвідати 15 теоретичних і практичних занять з розвитку власного бренду, ведення сторінок у соціальних мережах, їх просуванню, позиціонуванню, а також копірайтингу. Під час карантину заняття проводилися онлайн.
 
Усі учасники отримали сертифікати про успішне закінчення курсу. У їх числі - представники міських та обласних федерацій та асоціацій Го, гандболу, ушу, повітроплавання, бейсболу та софтболу, плавання, танцювального спорту, регбіліг та ін. З більш детальною інформацією можна ознайомитися тут. 
 
Зазначимо, що курси «Kharkiv Sport Academy» - спільний проєкт Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту та одного з креативних агентств.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  маркетинг, курсы, харьков, спортивные федерации
 
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