09.06.2020 14:19

Теннис. На международном турнире под Киевом выступят два харьковчанина

В Ирпене состоится турнир UTF Gentlemen Invitational.



//sportevents.kharkiv.ua

9 июня 2020 года в Ирпене стартовал турнир UTF Gentlemen Invitational.

Мужские состязания пройдут в том же формате, что и недавно завершившиеся женские: групповой этап, после которого участники, занявшие первые два места, сойдутся в полуфиналах. Среди участников есть воспитанники харьковских теннисных клубов. Матчи пройдут без зрителей.

Среди участников турнира - харьковчане Владислав Орлов и Марат Девятьяров. Также в соревнованиях примут участие Владислав Манафов, Алексей Крутых, Никита Маштаков, Олег Приходько, Павел Шумейко и Вячеслав Белинский.

Расписание матчей. 9 июня (вторник)

Начало в 10:00

Никита Маштаков — Олег Приходько

Не ранее 12:00

Алексей Крутых — Марат Девятьяров

Не ранее 14:00

Владислав Орлов — Вячеслав Белинский

Не ранее 16:00

Владислав Манафов — Павел Шумейко