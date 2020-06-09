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09.06.2020  14:19   

Теннис. На международном турнире под Киевом выступят два харьковчанина

В Ирпене состоится турнир UTF Gentlemen Invitational.


//sportevents.kharkiv.ua
9 июня 2020 года в Ирпене стартовал турнир UTF Gentlemen Invitational. 
 
Мужские состязания пройдут в том же формате, что и недавно завершившиеся женские: групповой этап, после которого участники, занявшие первые два места, сойдутся в полуфиналах. Среди участников есть воспитанники харьковских теннисных клубов. Матчи пройдут без зрителей.
 
Среди участников турнира - харьковчане Владислав Орлов и Марат Девятьяров. Также в соревнованиях примут участие Владислав Манафов, Алексей Крутых, Никита Маштаков, Олег Приходько, Павел Шумейко и Вячеслав Белинский.
 
Расписание матчей. 9 июня (вторник)
 
Начало в 10:00
Никита Маштаков — Олег Приходько
 
Не ранее 12:00
Алексей Крутых — Марат Девятьяров
 
Не ранее 14:00
Владислав Орлов — Вячеслав Белинский
 
Не ранее 16:00
Владислав Манафов — Павел Шумейко
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спорт, теннис, харьков, орлов, турнир, utf gentlemen invitational
 
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