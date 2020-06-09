09.06.2020 11:51

Визначено переможців змагань зі стрільби з лука на Кубок міського голови

Всеукраїнські змагання зі стрільби з лука на «Кубок Харківського міського голови» завершилися 6 червня на спортивній базі СДЮСШОР «Комунар».



://city.kharkov.ua/

У змаганнях взяли участь команди з чотирьох областей України. У триденній програмі були представлені категорії класичного (олімпійського) та блочного лука.



Так, в особистій першості серед чоловіків у класичному луці перемогу здобув спортсмен із Сумської області Микита Шишкін, на 2-му і 3-му місцях - харків'яни Віктор Рубан і Володимир Каменський.



У жінок в особистій першості всі призові місця здобули представниці Харкова: 1-е місце посіла Дарина Павличенко, 2-е - Катерина Мазорчук, 3-е місце - Катерина Дубровіна.



У змаганнях блочного лука серед чоловіків перемогу здобув киянин Дмитро Львівський, срібну медаль отримав харківський спортсмен Олександр Соколов, бронзову - представник Києва Ярослав Паращенко.



Серед жінок в цьому виді програми переможницею змагань стала киянка Ксенія Шкляр, 2-е місце посіла харків'янка Віра Охотська, 3-тє - також спортсменка з Харкова Діана Мурашко.



У категорії класичного лука серед змішаних команд усі призові місця здобули харківські спортсмени: Артем Мелехов і Валерія Оніщук - на 1-му місці, Олександр Грекулов та Ірина Третьякова - на 2-му, Володимир Каменський і Катерина Дубровіна - на 3-му.



Зазначимо, це були перші змагання зі стрільби з лука, які пройшли після ослаблення карантину.