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03.06.2020  16:28   

Волейбол. Харьковчанин перешел в польский клуб

Дмитрий Терёменко сменил французский «Тур» на «Ольштин» из Польши


//sportevents.kharkiv.uа
Уроженец Харьковщины 33-летний центральный блокирующий мужской сборной Украины по волейболу Дмитрий Терёменко подписал контракт с польским клубом «Ольштин». Соглашение рассчитано на один год и в новой команде украинец будет выступать под номером 12.
 
Напомним, что в прошлом сезоне Терёменко играл за французский клуб «Тур», вместе с которым стал участником группового турнира Лиги чемпионов, а годом ранее — чемпионом и обладателем Кубка Франции. В составе сборной Украины на чемпионате Европы 2019 года Дмитрий дошел до 1/4 финала.
 
Интересно, что в сезоне 2017-2018 годов Терёменко уже выступал в чемпионате Польши, но в другой команде «Чарни Радом».
 
В Украине Дмитрий Терёменко, который сам родом из Купянска Харьковской области, несколько раз становился чемпионом страны и обладателем национального Кубка, играя за «Локомотив» (Харьков). Он является воспитанником Харьковского областного высшего училища физической культуры и спорта, а начинал свою волейбольную карьеру в составе еще одной местной команды «Юракадемии».
Тэги:  спорт, волейбол, харьков, франция, польша, тур, ольштин
 
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