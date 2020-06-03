03.06.2020 16:28

Волейбол. Харьковчанин перешел в польский клуб

Дмитрий Терёменко сменил французский «Тур» на «Ольштин» из Польши



//sportevents.kharkiv.uа

Уроженец Харьковщины 33-летний центральный блокирующий мужской сборной Украины по волейболу Дмитрий Терёменко подписал контракт с польским клубом «Ольштин». Соглашение рассчитано на один год и в новой команде украинец будет выступать под номером 12.

Напомним, что в прошлом сезоне Терёменко играл за французский клуб «Тур», вместе с которым стал участником группового турнира Лиги чемпионов, а годом ранее — чемпионом и обладателем Кубка Франции. В составе сборной Украины на чемпионате Европы 2019 года Дмитрий дошел до 1/4 финала.

Интересно, что в сезоне 2017-2018 годов Терёменко уже выступал в чемпионате Польши, но в другой команде «Чарни Радом».

В Украине Дмитрий Терёменко, который сам родом из Купянска Харьковской области, несколько раз становился чемпионом страны и обладателем национального Кубка, играя за «Локомотив» (Харьков). Он является воспитанником Харьковского областного высшего училища физической культуры и спорта, а начинал свою волейбольную карьеру в составе еще одной местной команды «Юракадемии».