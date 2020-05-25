25.05.2020 13:11

Футбол. Наставник Металлиста 1925: Мы никого не боимся

Главный тренер желто-синих Андрей Демченко считает, что правильно было бы определить сильнейшего именно в схватках на поле.



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Как сообщает официальный сайт Металлиста 1925, Андрей Демченко высказал свое мнение о продлении сезона и вариантов его доигрывания.

— Андрей Анатольевич, на днях в Киеве состоялось заседание Совета лиг ПФЛ, на котором поднимался вопрос о доигрывании сезона. Каково ваше мнение по этому поводу?

— Однозначно, мы хотим этот сезон доиграть и определить победителя на поле. Это будет единственным правильным вариантом развития событий. Делать таблицу итоговой после 19-ти туров из 30-ти — это нонсенс. Я понимаю, что пандемия коронавируса является форс-мажором, но найти консенсус и доиграть чемпионат надо обязательно.

— Лично для вас спортивный принцип является главным?

— Конечно! Мы готовы к диалогу с клубами и руководством украинского футбола. Понимаю, что некоторым командам просто не нужно тратить средства и доигрывать сезон, но есть те, кому это необходимо. Мы проводили зимние сборы, сейчас также начали подготовку, другие команды тренируются. Давайте сядем и решим, в каком формате играть. Да, это я о зимней подготовке вспомнил. А 19 матчей летом и осенью? Их мы зачем играли, если сейчас все остановится... Тратили немалые средства, готовили футболистов, которые, в свою очередь, отдавали свое здоровье. Главный мой месседж таков: «Мы никого не боимся и хотим в честной борьбе определить сильнейшего!»

— Недавно председатель наблюдательного совета клуба Сергей Стороженко высказал мнение о некой «пульке» среди шести претендентов на повышение в классе... Но на его интервью в оскорбительной и хамской форме отреагировал генеральный директор «Рух» Игорь Дедышин. Почему, как думаете?

— Мне кажется, что команды с такими амбициями и, особенно, слоганом «Будет бой» (как в одной из них) должны их — амбиции — подтверждать на футбольном поле. Не важно, как, но только на поле. Если классический чемпионат — хорошо, а если нет? Насколько мне известно, только шесть из 16 команд высказались за продолжение борьбы. Так как действовать дальше? Сергей Михайлович предложил один из вариантов доигрывание чемпионата. И я полностью его поддерживаю. Слова же Дедишина могу прокомментировать только цитатой известного персонажа «Шурика» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Когда вы говорите, создается впечатление, что вы бредите».

Странна для меня позиция, прежде всего, у «Минай» и «Волыни». Точнее, я то понимаю, почему они так проголосовали, но это точно не по-спортивному. Уверен, если бы осенью мы завершили только первый круг (после 15-го тура «Металлист 1925» занимал первую строчку в таблице — примечание), сейчас были бы обеими руками за доигрывание. Опять-таки, твердо уверен, что болельщики нас бы поддержали!

— То есть вы готовы на любой формат соревнований?

— Главное — выявить победителя по спортивному принципу. Прекрасно понимаю, что у каждой команды свои задачи. Кто-то делает все, чтобы выйти в Премьер-Лиги, другие — чтобы не вылететь до Второй, команды же из средней части таблицы мысленно уже готовятся к новому сезону. Поэтому и они — мысли — у каждого разные. Однозначно могу сказать, что те команды, которые стремятся повыситься в классе, должны в честной борьбе выявить сильнейшего!

— Как считаете, некоторые команды хотят выйти к УПЛ «малой кровью»?

— Получается, что так. Это голосование — тому подтверждение!

— Не целесообразно ли в таком случае учесть таблицу по состоянию на конец первого круга соревнований? Она то более объективна...

— Вы правы, что она лучше отражает положение дел. После 15-го тура кто-то успел сыграть с лидерами, а кто-то, наоборот, нет. Мы, например, во втором круге сыграли с тремя лидерами, а «Минай» и «Волынь» — только с одним. Я уже сказал, что оставлять таблицу в ее нынешнем виде является нонсенсом.

— Следили за заседанием Совета лиг?

— Да конечно. В Киеве были высшие руководители клуба, которые доносили нашу позицию. Верю, что в итоге здравый смысл возьмет верх!