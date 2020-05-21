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21.05.2020  15:58   

Футбол. Чемпионат второй лиги завершится досрочно

Совет лиг ПФЛ на своем заседании в Киеве 21 мая принял решение досрочно завершить чемпионат Украины по футболу во Второй лиге.


//sportevents.kharkiv.ua
«Решение голосованием поддержали представители 14 клубов. За вариант с доигрыванием сезона выступили представители 5 клубов, один клуб воздержался от голосования», — говорится в сообщении.
 
В ближайшее время станет известна судьба сезона в чемпионате Первой лиги, где выступает харьковский «Металлист 1925». Ожидается, что первые шесть команд разыграют выход в Премьер-лигу в мини-турнире.
 
Ранее ряд клубов Первой лиги выступал за досрочное завершение сезона из-за невозможности соблюдения медицинского протокола из-за проблем с финансированием.
 
Теперь ПФЛ направит опросы в клубы Первой лиги и ожидает получить в ответ их позицию.
 
Розыгрыши Первой и Второй лиг в украинском футбольном чемпионате из-за пандемии коронавируса так и не были восстановлены после зимнего перерыва.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спорт, карантин, харьков, футбол, досрочно завершен, коронавирус
 
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