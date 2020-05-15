15.05.2020 11:55

Харьковчанка вошла в ТОП-10 лучших теннисисток планеты последнего десятилетия

В период с 2010 по 2019 год представительница харьковской школы тенниса Элина Свитолина набрала 26 164 рейтинговых балла.



Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в десятку теннисисток, которые заработали наибольшее количество очков в мировой классификации за последние десять лет.

В рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, украинка заняла восьмую строчку с активом в 26 164 очка.

Лидером списка стала американка Серена Уильямс - 66 308 баллов. На втором месте оказалась Петра Квитова из Чехии, а на третьем - румынка Симона Халеп.

ТОП-10 рейтинга WTA с 2010 года:

1. Серена Уильямс - 66 308 очков

2. Петра Квитова - 46 385

3. Симона Халеп - 44 590

4. Анжелик Кербер - 41 090

5. Виктория Азаренко - 39 235

6. Каролина Плишкова - 30 207

7. Саманта Стосур - 27 461

8. Элина Свитолина - 26 164

9. Гарбинье Мугуруса - 26 056

10. Винус Уильямс - 24 641.

Напомним, что сейчас 25-летняя украинка занимает пятое место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла 14 титулов в одиночном разряде.

Ранее Свитолина рассказала, как проводит карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.