Главная Новости Спорт Харьковчанка вошла в ТОП-10 лучших теннисисток планеты последнего десятилетия
15.05.2020  11:55   

Харьковчанка вошла в ТОП-10 лучших теннисисток планеты последнего десятилетия

В период с 2010 по 2019 год представительница харьковской школы тенниса Элина Свитолина набрала 26 164 рейтинговых балла.


Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в десятку теннисисток, которые заработали наибольшее количество очков в мировой классификации за последние десять лет.

В рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, украинка заняла восьмую строчку с активом в 26 164 очка.

Лидером списка стала американка Серена Уильямс - 66 308 баллов. На втором месте оказалась Петра Квитова из Чехии, а на третьем - румынка Симона Халеп.

ТОП-10 рейтинга WTA с 2010 года:

1. Серена Уильямс - 66 308 очков
2. Петра Квитова - 46 385
3. Симона Халеп - 44 590
4. Анжелик Кербер - 41 090
5. Виктория Азаренко - 39 235
6. Каролина Плишкова - 30 207
7. Саманта Стосур - 27 461
8. Элина Свитолина - 26 164
9. Гарбинье Мугуруса - 26 056
10. Винус Уильямс - 24 641.

Напомним, что сейчас 25-летняя украинка занимает пятое место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла 14 титулов в одиночном разряде.

Ранее Свитолина рассказала, как проводит карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

Источник:   isport
 Тэги:  свитолина, турнир, харьков, тенис, подготовка
 
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