12.05.2020 12:34

Харьковчанки уступили польским футболисткам на старте турнира

9 мая, в Польше состоялся онлайн-турнира Klif Ladies Cup, который происходит благодаря компании Klif Esports в сотрудничестве с польскими клубами Академией футбола LG Gdańsk и LFA Szczecin.



://womensfootball.com.ua

Нашу страну на турнире будут представлять четыре клуба: "Жилстрой-2" (Харьков), "Карпаты" (Львов), "Янтарочка" (Новояворовск, Львовская область) и "Луганочка-Спартак" (Луганская область).

По итогам жеребьевки украинские клубы на первом этапе получили таких соперников:

Lech Poznań Football Academy - Karpaty Lviv

Zhytlobud-2 Kharkiv - KKP Unia Lublin

Yantarochka Novoyavorivsk - ESKA Skarżysko-Kamienna

Luganochka Spartak - со старта автоматически попала в следующий раунд и дошла до бронзы.

Харьковчанки уступили люблинкам со счетом 3:4. Обле львовкие команды уступили соперницам 1:4