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12.05.2020  12:34   

Харьковчанки уступили польским футболисткам на старте турнира

9 мая, в Польше состоялся онлайн-турнира Klif Ladies Cup, который происходит благодаря компании Klif Esports в сотрудничестве с польскими клубами Академией футбола LG Gdańsk и LFA Szczecin.


://womensfootball.com.ua
Нашу страну на турнире будут представлять четыре клуба: "Жилстрой-2" (Харьков), "Карпаты" (Львов), "Янтарочка" (Новояворовск, Львовская область) и "Луганочка-Спартак" (Луганская область).
 
По итогам жеребьевки украинские клубы на первом этапе получили таких соперников:
 
Lech Poznań Football Academy - Karpaty Lviv
 
Zhytlobud-2 Kharkiv - KKP Unia Lublin
 
Yantarochka Novoyavorivsk - ESKA Skarżysko-Kamienna
 
Luganochka Spartak - со старта автоматически попала в следующий раунд и дошла до бронзы.
Харьковчанки уступили люблинкам со счетом 3:4. Обле львовкие команды уступили соперницам 1:4
Источник:   Женский футбол
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, матч, результат жилстрой
 
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