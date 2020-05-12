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12.05.2020  12:45   

Металлист-1925 вернулся к тренировкам в закрытом на карантин поселке

Во вторник, 12-го мая, харьковский «Металлист 1925» вернулся к тренировкам после смягчения карантинного режима, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.


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«Металлист 1925» тренируется на базе в поселке Высокий. Перед началом тренировки главный тренер «Металлиста 1925» Андрей Демченко поздравил всех присутствующих с возобновлением тренировочного процесса, сделав особый упор на соблюдении всех требований медицинского штаба.

Источник:   ://sport.ua
 Тэги:  металлист, футбол, состав, харьков, матч
 
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