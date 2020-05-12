Металлист-1925 вернулся к тренировкам в закрытом на карантин поселке

Во вторник, 12-го мая, харьковский «Металлист 1925» вернулся к тренировкам после смягчения карантинного режима, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
«Металлист 1925» тренируется на базе в поселке Высокий. Перед началом тренировки главный тренер «Металлиста 1925» Андрей Демченко поздравил всех присутствующих с возобновлением тренировочного процесса, сделав особый упор на соблюдении всех требований медицинского штаба.
Слово дня – самостоятельность, сегодня сложно действовать по чьей-то указке. Зато все, к чему лежит душа, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с выгодой.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Днем местами небольшой кратковременный дождь.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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