08.05.2020 14:04

Без зрителей теннисный турнир превратится в тренировку - комментарии лучшей теннисистки Украины

По мнению Свитолиной, в посткоронавирусных турнирах игроки будут обретать мотивацию со временем.



https://btu.org.ua/

Харьковчанка Элина Свитолина в разговоре с американкой Бетани Маттек-Сэндс прокомментировала проведение теннисных турниров без зрителей.

Теннисистка стала гостьей Инстаграм-эфира с Бетани Маттек-Сэндс.

"Что я думаю по поводу выступлений на турнирах без зрителей? Мне кажется, по атмосфере это будет больше напоминать тренировки.

Как, например, когда мы тренируемся на арене Артура Эша перед началом US Open. Так что, это будет странно, и настрой будет больше похож на тренировочный.

Думаю, потребуется время, чтобы игроки обрели нужную мотивацию", - цитирует Свитолину БТУ.

Смотрите интервью с Элиной Свитолиной для портала "Большой теннис Украины":

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