Футбол. Сильнейший может определиться в Первой столице

Финальный турнир команд Первой лиги могут провести в Харькове.
Если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь; с утра до вечера кратковременные дожди, местами гроза.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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