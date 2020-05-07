07.05.2020 16:17

Футбол. Сильнейший может определиться в Первой столице

Финальный турнир команд Первой лиги могут провести в Харькове.



//sportevents.kharkiv.ua

Турнир могут сыграть между командами, которые подали заявки на аттестацию в УПЛ: «Рух», «Волынь», «Минай», «Ингулец», «Оболонь-Бровар», «Металлист-1925» и «Черноморец».

Харьковчане поддержали инициативу: «Неплохая идея — собрать все клубы в одном городе и доиграть турнир. У нас три стадиона готовы принять турнир такого уровня », - сказал председатель наблюдательного совета «Металлиста-1925» Сергей Стороженко.

Справка. Первая лига не возобновила соревнования после зимнего перерыва. «Металлист-1925» занимает пятое место, набрав 35 очков и отставая от лидера «Рух» на 4 очка.