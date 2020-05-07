07.05.2020 15:40

У Харкові хочуть відкрити академію кіберспорту і провести світовий чемпіонат (ФОТО)

Харківський міський голова Геннадій Кернес 7 травня зустрівся з чемпіоном світу з комп'ютерних ігор «Counter Strike 1.6» та «Counter Strike Global Offensive» Данилом Тесленком.



://city.kharkov.ua

За 20 років Данило Тесленко, який грає під ніком «Zeus», виграв 70 золотих медалей. Разом з колегами і представниками управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів міської ради вони обговорили з Геннадієм Кернесом можливість реалізувати низку ініціатив:



- відкрити у Харкові професійну академію для майбутніх кіберспортсменів;

- створити кіберспортивну організацію, яка об'єднає різні ігри;

- провести чемпіонат світового рівня з кіберспорту, який відвідають учасники і глядачі з усього світу.



Данило Тесленко зазначив, що, за міжнародними оцінками, Україна посідає четверте місце в світі з кіберспорту і може стати лідером. «Кіберспорт Арена» є в Києві, але країні потрібен простір ще більше для проведення великих турнірів, яке зможе вмістити близько 5 тис. глядачів, а після змагань, наприклад, трансформуватися в робочу зону.



Міський голова підтримав ідеї і попросив кіберспортсменів підготувати до наступної зустрічі детальний план реалізації проєкту.

«Я підтримую всі ваші починання, захоплення, досягнення і гордий тим, що ви - харків'яни, що у нас у Харкові є хлопці, які прославляють не тільки себе, але і наше місто. Я готовий брати участь і запропонувати участь Олександру Ярославському, але потрібно серйозно підійти до цього питання», - зазначив міський голова.



Данило Тесленко розповів, що в Харкові - сильна команда кіберспортсменів, яка розвиватиме справу.



«Дуже приємно було побачити позитивний настрій Геннадія Адольфовича та його прихильність до цієї справи. Є в Харкові Ваня «Едвард» - теж багаторазовий чемпіон світу з «Counter Strike», Михайло «Кейн» - чемпіон світу і тренер. Я був капітаном команди, він тренером, і ми разом виграли дуже великий чемпіонат світу в Польщі. Є Ваня «Артстайл», який виграв перший чемпіонат світу з «Dota» в Америці ще років сім тому. У нас десятки чемпіонів», - підкреслив Данило Тесленко.



Зазначимо, що Харківська міська рада розвиває і популяризує кіберспорт з 2016 року. Щорічно під патронатом Харківського міського голови організовуються безкоштовні трансляції великих світових чемпіонатів і проводяться турніри. За сприяння управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проєктів у місті працює академія кіберспорту, де діти безкоштовно, за кошти міського бюджету навчаються у чемпіона світу Михайла «Kane» Брагіна.