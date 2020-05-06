Главная Новости Спорт У Харкові планують відкрити центр підготовки скелелазів до Олімпійських ігор
06.05.2020  19:56   

У Харкові планують відкрити центр підготовки скелелазів до Олімпійських ігор

Навчально-тренувальний центр для швидкісного скелелазіння планують створити на базі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

З такою ініціативою виступив автор одного з проєктів-переможців міської програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова».
 
У проєкті зазначається, що з 2009 року всі міжнародні змагання в скелелазній дисципліні «швидкість» проводяться на стандартній швидкісній трасі з топографічним розташуванням зачіпок. Поки в Україні є тільки один такий скеледром у приміщенні в Одесі, але і його не можна використовувати півроку, оскільки будівля не опалюється. Тому спортсменам складно тренуватися восени і взимку, коли проходить базова підготовка до нового сезону змагань.
 
«Якщо відкрити такий центр у Харкові, протягом року там зможуть тренуватися і змагатися від 500 до 5 тис. скелелазів з інших регіонів і країн. Готуватимуться до турнірів спортсмени з усієї України і майбутні учасники Олімпійських ігор в Токіо і Парижі, де вперше буде представлено скелелазіння. Новий скеледром дасть шанс молодим харківським скелелазам вийти на міжнародний рівень», - зазначають автори проєкту.
 
Крім того, завдяки реалізації проєкту в 2021 році у Харкові можна буде провести національні і міжнародні змагання і навчально-тренувальні збори для національної збірної України.
 
Зазначимо, що в 2019 році для участі у програмі «Громадський бюджет» було запропоновано 260 різних ініціатив з розвитку Харкова. З них відібрали 117 кращих, за які можна було проголосувати на сайті «Портал харків'янина». У результаті 10 грудня на засіданні екпертної групи переможцями були визнані 39 проєктів, які набрали понад 300 голосів. На їх реалізацію з міського бюджету буде виділено 50 млн грн.
Тэги:  спорт, скалолазание, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.05 Спорт Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина попала в ДТП (ФОТО) 06.05 Спорт Харківські паралімпійці удостоєні стипендій президента (ОНОВЛЕНО) 05.05 Спорт Открыта регистрация на осенний марафон в Харькове
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 