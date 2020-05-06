06.05.2020 19:56

У Харкові планують відкрити центр підготовки скелелазів до Олімпійських ігор

Навчально-тренувальний центр для швидкісного скелелазіння планують створити на базі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

З такою ініціативою виступив автор одного з проєктів-переможців міської програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова».

У проєкті зазначається, що з 2009 року всі міжнародні змагання в скелелазній дисципліні «швидкість» проводяться на стандартній швидкісній трасі з топографічним розташуванням зачіпок. Поки в Україні є тільки один такий скеледром у приміщенні в Одесі, але і його не можна використовувати півроку, оскільки будівля не опалюється. Тому спортсменам складно тренуватися восени і взимку, коли проходить базова підготовка до нового сезону змагань.

«Якщо відкрити такий центр у Харкові, протягом року там зможуть тренуватися і змагатися від 500 до 5 тис. скелелазів з інших регіонів і країн. Готуватимуться до турнірів спортсмени з усієї України і майбутні учасники Олімпійських ігор в Токіо і Парижі, де вперше буде представлено скелелазіння. Новий скеледром дасть шанс молодим харківським скелелазам вийти на міжнародний рівень», - зазначають автори проєкту.

Крім того, завдяки реалізації проєкту в 2021 році у Харкові можна буде провести національні і міжнародні змагання і навчально-тренувальні збори для національної збірної України.

Зазначимо, що в 2019 році для участі у програмі «Громадський бюджет» було запропоновано 260 різних ініціатив з розвитку Харкова. З них відібрали 117 кращих, за які можна було проголосувати на сайті «Портал харків'янина». У результаті 10 грудня на засіданні екпертної групи переможцями були визнані 39 проєктів, які набрали понад 300 голосів. На їх реалізацію з міського бюджету буде виділено 50 млн грн.