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05.05.2020  19:52   

Футбол. Легендарная победа желто-синих (ВИДЕО)

7 лет назад «Металлист» обыграл «Динамо».


Футбол. Легендарная победа желто-синих (ВИДЕО)
Хроника игры, когда «Металлист» фактически выиграл серебро и как Маркевич обошел Блохина
 
Сезон 2012/2013 стал знаковым в истории украинского футбола. Впервые «Динамо» опустилось ниже второго места. Команда Олега Блохина финишировала на третьей строчке, пропустив вперед «Металлист».
 
Судьба серебряных наград фактически была решена в очной встрече киевлян и харьковчан. Бело-синие приехали в гости к «Металлисту» в 27-м туре. На тот момент у обеих команд было по 56 очков, но «Динамо» было впереди по дополнительным показателям.
 
У Олега Блохина возникла проблема на правом фланге обороны — из-за дисквалификации не мог сыграть Данило Силва. Тренер «Динамо» отправил в защиту Олега Гусева, тогда как на фланге атаки неожиданно появился Дуду, которого в защите подпирал Тайво. Мирон Маркевич выставил боевой состав — а это Папа, Вильягра, Эдмар, Марлос, Соса, Клейтон Хавьер и, конечно, Девич. Правда, еще в первом тайме тренеру «Металлиста» пришлось делать вынужденную замену — вместо травмированного Азеведо вышел Пшеничных.
 
Впрочем, это не помешало «Металлисту» контролировать ход игры. Счет был открыт на 35-й минуте, когда Девич выиграл позиционную борьбу у Виды и в падении головой пробил в угол. «Динамо» попыталось перехватить инициативу в начале второго тайма, однако точности киевлянам не хватило, зато Клейтон Хавьер на 60-й замкнул подачу со штрафного и сделал счет 2:0. И хотя до конца матча «Динамо» пыталось атаковать (арбитр не засчитал два гола из-за офсайда), в том матче да и в целом в течение сезона «Металлист» был сильнее.
 
В следующем туре обе команды одержали синхронные победы над «Ильичевцем» и «Зарей», а уже в 29-м «Динамо» проиграло на выезде «Таврии» (харьковчане обыграли «Днепр») и официально вручило серебро «Металлисту», который таким образом получил право на участие в Лиге Чемпионов . Правда, взлет харьковчан ограничился одним пройденным раундом квалификации. Но это уже другая история...
 
Украинская Премьер-лига 2012/13. 27-й тур
4 мая 2013 Харьков. Стадион Металлист 38750
«Металлист» — «Динамо» 2:0
Голы: Девич 35, Хавьер 60
 
«Металлист»: Дишленкович (Горяинов 46) — Вильягра, Папа, Березовчук, Азеведо (Пшеничных 38) — Красноперов, Эдмар — Марлос, Клейтон, Соса — Девич (Бланко 83)
Тренер: Мирон Маркевич
«Динамо»: Коваль — Гусев, Вида, Хачериди, Тайво — Велозу, Гармаш (Рубен 82), Аруна (Безус 71) — Ярмоленко, Идейе, Дуду (Мехмеди 46)
Тренер: Олег Блохин
Предупреждение: Красноперов 76 — Велозу 79
 
 
Тэги:  футбол, металлист, харьков, победа над динамо
 
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