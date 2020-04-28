Главная Новости Спорт В дебютном поединке от организаторов Открытого чемпионата Испании Свитолина уступила румынке Соране Кырсте (ВИДЕО)
28.04.2020  15:05   

В дебютном поединке от организаторов Открытого чемпионата Испании Свитолина уступила румынке Соране Кырсте (ВИДЕО)

Первый поединок группы для представительницы харьковской школы тенниса сложился неудачно - комментарии победительницы


://btu.org.ua/

В дебютном поединке виртуального турнира от организаторов Открытого чемпионата Испании украинка Элина Свитолина уступила румынке Соране Кырсте.

Элина Свитолина дважды по ходу встречи вела в счете, однако проиграла с матчболов.

Согласно результатам жеребьевки, Свитолина оказалась в группе 2, где ее соперницами станут Йоханна Конта (Великобритания), Виктория Азаренко (Беларусь) и соответственно  Сорана Кырстя (Румыния).

Напомним, теннисистки играют в игру Tennis World Tour на PlayStation 4.

Mutua Madrid Open. Групповой раунд: Элина Свитолина (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) 2:4

Румынская Теннисистка Сорана Кырстя прокомментировала свою победу над украинкой Элиной Свитолиной в поединке Mutua Madrid Open.

"Я даже не осознавала, что было три матч-пойнта. Я помню только один. Я сказала себе: "Cорана, если ты не выиграешь в этом моменте, то вылетишь.

Это был невероятный камбэк. Очень счастлива, потому что я знаю, что Элина очень хороша в этом. Учитывая, что я купила PlayStation всего неделю назад, эта победа для меня значит очень много.

Это был приятный сюрприз. Я уже дважды играла в четвертьфиналах настоящего турнира в Мадриде, а теперь я могу сказать, что вышла туда в третий раз.

Постараюсь выйти в полуфинал хотя бы на виртуальных соревнованиях", - сказала теннисистка в интервью WTA.

Источник:   isport
 Тэги:  свитолина, турнир, харьков, теннис, подготовка
 
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