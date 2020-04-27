27.04.2020 19:19

Футбол. Легенда харьковского Металлиста завершает карьеру (ВИДЕО)

Марко Девич станет тренером или агентом.



//sportevents.kharkiv.ua

Бывший форвард харьковского «Металлиста» и сборной Украины Марко Девич признался, что завершит футбольную карьеру: «Прощальный матч? Я думал на эту тему. Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с „Сабахом” закончился. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверняка его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе — успел порадовать зрителей, особенно в Харькове».

О начале карьеры тренера Марко ответил следующее: «Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере. Возможно, буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях».