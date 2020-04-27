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27.04.2020  19:19   

Футбол. Легенда харьковского Металлиста завершает карьеру (ВИДЕО)

Марко Девич станет тренером или агентом.


//sportevents.kharkiv.ua
Бывший форвард харьковского «Металлиста» и сборной Украины Марко Девич признался, что завершит футбольную карьеру: «Прощальный матч? Я думал на эту тему. Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с „Сабахом” закончился. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.
 
Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверняка его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе — успел порадовать зрителей, особенно в Харькове».
 
О начале карьеры тренера Марко ответил следующее: «Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере. Возможно, буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях».
 
Славу Девич получил именно в «Металлисте», за который провел аж 222 поединка. Болельщики харьковчан настолько любили Девича, что называли его первым после Бога.
 
Девич отблагодарил болельщиков «Металлиста» голами. В активе Марко 98 мячей за харьковский клуб.
 
Серб с украинским паспортом забивал в ворота «Шахтера», «Динамо» и главного противника «Металлиста» — «Днепр». Также 36-летний Девич провел немало матчей за сборную Украины. В его активе 7 голов.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, девич, харьков, лучшие голы, завершает карьеру
 
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