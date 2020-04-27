27.04.2020 15:25

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в понедельник, 27 апреля, стартует на виртуальном турнире Mutua Madrid Open.

В первом матче группового турнира Свитолина сыграет против румынки Сораны Кырсти. Встреча начнется не раньше 18:30 по киевскому времени.



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Напомним, теннисистки сыграют в игру Tennis World Tour на PlayStation 4. Формат матчей трехсетовый, до трех выигранных очков в партии с тай-брейком.

Соревнования пройдут с 27 по 30 апреля. 16 теннисисток сыграют в четырех группах, по две лучших выйдут в четвертьфинал. В одной группе со Свитолиной также сыграют белоруска Виктория Азаренко и британка Йоханна Конта.

Отметим, что Элина получила следующие скиллы: