Первая ракетка Украины Элина Свитолина в понедельник, 27 апреля, стартует на виртуальном турнире Mutua Madrid Open.

В первом матче группового турнира Свитолина сыграет против румынки Сораны Кырсти. Встреча начнется не раньше 18:30 по киевскому времени.
Напомним, теннисистки сыграют в игру Tennis World Tour на PlayStation 4. Формат матчей трехсетовый, до трех выигранных очков в партии с тай-брейком.
Соревнования пройдут с 27 по 30 апреля. 16 теннисисток сыграют в четырех группах, по две лучших выйдут в четвертьфинал. В одной группе со Свитолиной также сыграют белоруска Виктория Азаренко и британка Йоханна Конта.
Отметим, что Элина получила следующие скиллы:
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0°...-5°С.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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