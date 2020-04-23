Главная Новости Спорт Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина сразится в виртуальном теннисном турнире (ВИДЕО)
23.04.2020  16:28   

Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина сразится в виртуальном теннисном турнире (ВИДЕО)

еннисистка Элина Свитолина раскрыла подробности благотворительных состязаний.


//sportevents.kharkiv.ua
Элина Свитолина в интервью БТУ, в частности, отметила, что участие в виртуальном турнире возьмут 16 игроков, а дополнительной мотивацией является призовой фонд
 
«Это будет виртуальный теннис, будем играть друг против друга и, конечно же, в ATP и WTA будут разные сетки. Сетка будет состоять из 16 приглашенных игроков. Будем играть джойстиком. Им очень трудно контролировать игрока и вообще не знаю, как это все будет происходить. Посмотрим. Призовой фонд очень мотивирует, поэтому будем тренироваться.
 
В этой игре делают твоего игрока, который выглядит примерно так же, как и ты. Вроде можно выбрать только форму. Но есть одна проблема: характеристики игрока (скорость, мощность) делают сами разработчики. Может, в этой игре будет что-то не так. Кажется, будет играть и Иснер, поэтому не знаю, что они там сделали с его подачей. Главное, что он не в женской сетке», — сказала теннисистка.
 
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина выступит в виртуальном турнире Madrid Open. Соревнования по видеоигре Tennis World Tour пройдут с 27 по 30 апреля.
 
Первая ракетка Украины примет участие в соревнованиях, которые проведут организаторы “Mutua Madrid Open”
 
16 участников одиночного разряда в каждой из сеток ATP и WTA будут распределены на 4 группы. Победитель каждой группы будет проходить в четвертьфинал, куда также попадут и игроки, занявшие второе место. Кроме того, в выставочных матчах примут участие теннисисты и авторы контента в игровом мире.
 
Официальные соревнования и выставочные игры пройдут с 27 по 30 апреля 2020 года. Главная цель, по словам организаторов, — это собрать деньги и помочь игрокам, которые сейчас нуждаются в финансовой поддержке. Каждая сетка турнира получит по 150 тысяч евро призовых, а победители смогут решить, какую сумму они передадут на нужды теннисистов. Кроме того, еще 50 тысяч евро будут также использованы в благотворительных целях.
 
Все болельщики смогут наблюдать за ходом игры онлайн, по телевидению и на страницах турнира в соцсетях.

Напомним, сезон в профессиональном теннисе прекращен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось об отмене Уимблдона. Другой турнир серии Grand Slam — Ролан Гаррос, перенесли на сентябрь. Решение о проведении последнего из турниров Grand Slam — US Open примут в июне.

Тэги:  теннис, свитолина, харьков, карантин, коронавирус
 
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