22.04.2020 18:48

Футбол. Харьковская спортсменка - о женской Лиге чемпионов и не только (ВИДЕО)

Футболитска Дарья Апанащенко поделилась мнением о женском футболе, мотивации и достижениях.



//sportevents.kharkiv.ua

Известная харьковская футболистка, лидер женской сборной страны и многократная чемпионка Украины Дарья Апанащенко дала интервью ведущему рубрики «Спортивные известия» Александру Шарикову информационного портала «Харьковские известия»

Во время беседы она рассказала о том, как попала в клуб, как ее сначала восприняли другие игроки, как Дарья находит для себя мотивацию, как началось ее увлечение футболом и какой была игра в женской Лиге чемпионов.