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22.04.2020  18:48   

Футбол. Харьковская спортсменка - о женской Лиге чемпионов и не только (ВИДЕО)

Футболитска Дарья Апанащенко поделилась мнением о женском футболе, мотивации и достижениях.


//sportevents.kharkiv.ua
Известная харьковская футболистка, лидер женской сборной страны и многократная чемпионка Украины Дарья Апанащенко дала интервью ведущему рубрики «Спортивные известия» Александру Шарикову информационного портала «Харьковские известия»
 
Во время беседы она рассказала о том, как попала в клуб, как ее сначала восприняли другие игроки, как Дарья находит для себя мотивацию, как началось ее увлечение футболом и какой была игра в женской Лиге чемпионов.
 
Тэги:  футбол, апанащенко, харьков
 
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