Футбол. Харьковская спортсменка - о женской Лиге чемпионов и не только (ВИДЕО)

Футболитска Дарья Апанащенко поделилась мнением о женском футболе, мотивации и достижениях.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Ночью в воздухе сильные заморозки -1...-5°C.
Мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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