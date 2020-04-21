Главная Новости Спорт Коронавирус может «съесть» доходы самой оплачиваемой харьковчанки (ВИДЕО)
21.04.2020  09:45   

Коронавирус может «съесть» доходы самой оплачиваемой харьковчанки (ВИДЕО)

Свитолина лишится крупной суммы денег, если теннисный сезон не возобновится - спонсоры не будут выплачивать деньги, если вдруг не получится продолжить розыгрыш.


://facebook.com

Первая ракетка Украины и пятый номер в мировом рейтинге Элина Свитолина рассказала, как обстоят дела с финансами в теннисе в связи с пандемией коронавируса.

"В данный момент все "стали на стоп". Ведь в каждом соглашении имеется пункт, что необходимо отыграть определенное число турниров, чтобы ты получил деньги.

Если сезон вообще не возобновится до конца года, то мы не увидим деньги и это будет печально. Я понимаю ситуацию всех спонсоров, но я все равно плачу деньги тренеру, так как не хочу терять его.

Из-за этого в минусе все: спонсоры, я и моя команда. Эта ситуация, понятное дело, повлияла", - рассказала Элина.

Ранее Свитолина заявила, что сезон вряд ли возобновится ранее октября.

Источник:   isport
 Тэги:  спорт, теннис, харьков, коронавирус, свитолина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.04 Спорт Стало известно когда в Харьков вернутся футбольные волки из Германии 03.04 Общество Заняття в «Kharkiv Sport Academy» проходитимуть онлайн 12.03 Спорт На ажиотаже вокруг карантина киевляне пытаются «отжать» у Харькова матч Лиги Европы
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 