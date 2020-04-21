Коронавирус может «съесть» доходы самой оплачиваемой харьковчанки (ВИДЕО)

Свитолина лишится крупной суммы денег, если теннисный сезон не возобновится - спонсоры не будут выплачивать деньги, если вдруг не получится продолжить розыгрыш.
Первая ракетка Украины и пятый номер в мировом рейтинге Элина Свитолина рассказала, как обстоят дела с финансами в теннисе в связи с пандемией коронавируса.
"В данный момент все "стали на стоп". Ведь в каждом соглашении имеется пункт, что необходимо отыграть определенное число турниров, чтобы ты получил деньги.
Если сезон вообще не возобновится до конца года, то мы не увидим деньги и это будет печально. Я понимаю ситуацию всех спонсоров, но я все равно плачу деньги тренеру, так как не хочу терять его.
Из-за этого в минусе все: спонсоры, я и моя команда. Эта ситуация, понятное дело, повлияла", - рассказала Элина.
Ранее Свитолина заявила, что сезон вряд ли возобновится ранее октября.
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