20.04.2020 16:33

Футбол. Тренер Металлиста 1925 - о шансах команды

Андрей Демченко отметил, что в этом году первая лига — одна из сильнейших за всю историю.



//sportevents.kharkiv.uа

Главный тренер «Металлиста 1925» Андрей Демченко пообщался с ведущим YouTube-шоу «Трындец» Дмитрием Поворознюком и оценил уровень первой лиги и шансы своей команды на повышение в классе.

— В этом межсезонье в состав вашей команды пришли Ченбай, Банасевич и Гегедош. По поводу трансфера последнего: в рамках первой лиги этот переход является довольно громким. Тем более, насколько я понимаю, он перешел к вам бесплатно...

— Да, нам повезло подписать игрока достаточно высокого уровня. Нам нужен был такой футболист, который бы усилил конкуренцию и стал лидером среди бомбардиров. У нас очень хорошая организация игры, но есть проблемы с реализацией созданных моментов.

— У него очень непростой характер.

— Я тоже был футболистом с непростым характером, поэтому мне нетрудно находить общий язык с людьми, у которых подобный характер. Здесь главное — это найти правильный подход к нему, чтобы его лучшие качества приносили нам пользу. Он футболист талантливый и видит футбол по-своему. Собственно, это и есть сложный характер парня.

— Кого вы видите главными конкурентами «Металлиста 1925» и игра которой команды вам нравится больше всего?

— Нынешняя первая лига — одна из сильнейших за всю историю. Судя по тому анализу, который я провел. Это очень интересно. Конечно, некоторое преимущество имеют команды, в которых более стабильное финансирование и толстый карман. Но есть и другие примеры, когда за счет желания команды достигали невиданных вершин. Например, немецкий «Хоффенхайм» из села, в котором только 30 000 населения. Поэтому, можно иметь много денег и ничего не выиграть, а можно — хорошую команду с идеями, концепцией развития, которая даст бой толстосумам!

— Насколько выход в УПЛ является жизненно необходимым для «Металлиста 1925»?

— «Металлист 1925» имеет всю инфраструктуру для Высшей лиги. Командам УПЛ будет комфортно играть с нами. Харьков — футбольный город, где проводятся матчи самого высокого уровня. Что касается финансовой составляющей, то, конечно, если команда выходит в Премьер-лиги, расходы на ее функционирование становятся намного больше. Думаю, что руководителям клуба будет легче искать потенциальных спонсоров, если команда будет в УПЛ. Уверен, что нам необходимо выходить в Высшую лигу.