Стало известно когда в Харьков вернутся футбольные волки из Германии

Шахтер и Вольфсбург могут сыграть ответный матч в начале августа.
Лига Европы УЕФА должна возобновиться в начале августа 2020 года матчами между Севильей и Ромой, а также Интером и Хетафе.
Ответный матч 1/8 финала между донецким Шахтером и Вольфсбургом, который должен пройти в Харькове, предварительно может состояться 6 августа.
Все будет зависеть от того, насколько быстро сумеют пройти национальные первенства после их возобновления.
Отметим, что начало нового розыгрыша Лиги чемпионов намечен на 20 октября.
Чтобы день прошел продуктивно, лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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