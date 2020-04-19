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19.04.2020  18:05   

Стало известно когда в Харьков вернутся футбольные волки из Германии

Шахтер и Вольфсбург могут сыграть ответный матч в начале августа.


Шахтер - Вольфсбург

Лига Европы УЕФА должна возобновиться в начале августа 2020 года матчами между Севильей и Ромой, а также Интером и Хетафе.

Ответный матч 1/8 финала между донецким Шахтером и Вольфсбургом, который должен пройти в Харькове, предварительно может состояться 6 августа.

Все будет зависеть от того, насколько быстро сумеют пройти национальные первенства после их возобновления.

Отметим, что начало нового розыгрыша Лиги чемпионов намечен на 20 октября.

Источник:   isport
 Тэги:  карантин, харьков, спорт, матч
 
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