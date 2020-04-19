19.04.2020 18:05

Стало известно когда в Харьков вернутся футбольные волки из Германии

Шахтер и Вольфсбург могут сыграть ответный матч в начале августа.



Шахтер - Вольфсбург

Лига Европы УЕФА должна возобновиться в начале августа 2020 года матчами между Севильей и Ромой, а также Интером и Хетафе.

Ответный матч 1/8 финала между донецким Шахтером и Вольфсбургом, который должен пройти в Харькове, предварительно может состояться 6 августа.

Все будет зависеть от того, насколько быстро сумеют пройти национальные первенства после их возобновления.

Отметим, что начало нового розыгрыша Лиги чемпионов намечен на 20 октября.