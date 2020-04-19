19.04.2020 14:24

Чемпионка мира по тайскому боксу не может вернуться в Харьков из-за карантина

Оксана Пашкова с тренером Олегом Боровицким просят всех небезразличных о помощи.



Фото: Instagram/Оксана Пашкова

Многократная чемпионка мира и Европы по восточным единоборствам Оксана Пашкова и ее тренер Олег Боровицкий не могут вернуться из Таиланда в Украину и обращаются ко всем небезразличным за помощью. Соответствующий пост спортсменка опубликовала на своей странице в сети Instagram.

По словам Оксаны, она отправилась в Королевство Таиланд на чемпионат мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке с 8 по 16 марта, и завоевала чемпионский титул в весовой категории до 52 килограмм.

Фото: Instagram/Оксана Пашкова

Авиабилеты на родину были куплены заранее на 20 марта, однако рейс из-за карантина перенесли сперва на 3 апреля, затем на 17, а потом и вовсе на начало мая.

“Сейчас просто написали, что рейс на 1 мая отменен и его не будет до окончания карантина. А вот когда это окончание, никто не знает. Говорят, что будет спецрейс, но этого точно никто не знает. Но даже если он и будет, для нас это неподъемная сумма. Цена на него по прогнозам будет от €650 с человека. Это €1300 на двоих, еще и обсервация за €400”, — рассказывает девушка.

Фото: Instagram/Оксана Пашкова

В своем микроблоге Оксана рассказала, что после того, как она написала о проблеме в МИД Украины, последовал ответ, который девушка процитировала на своей странице: “Если у Вас были средства купить одни билеты, то будут и на вторые!”.

После этого спортсменка в своем Instagram обратилась ко всем небезразличным с просьбой о помощи. Застрявшим в Таиланде Оксане и ее тренеру Олегу необходимы средства для того, чтобы продержаться в стране до возвращения в Украину.