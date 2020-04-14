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14.04.2020  19:09   

Харьковский марафон пройдет в октябре

Определилась дата марафона, перенесеннного из-за карантина.


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7th Avantazh Kharkiv International marathon состоится 4 октября 2020 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
 
В связи с мировой пандемией коронавируса и карантинными мерами ранее было решено перенести мероприятие.
Все регистрации участников переносятся на новые даты Avantazh Kharkiv International marathon.
Через несколько дней будет вновь открыта регистрация на сайте для всех желающих принять участие в масштабном городсокм старте.
Тэги:  марафон, харьков, карантин, коронавирус, новая дата, avantazh kharkiv international marathon
 
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