06.04.2020 12:58

Гроссмейстеры против коронавируса: в Харькове пройдет благотворительный шахматный онлайн-марафон

Организаторы направят собранные средства на борьбу с COVID-19



Фото: Харьковская областная федерация шахмат

10 апреля состоится первый в Украине благотворительный шахматный онлайн-марафон. Об этом сообщили в Харьковской областной федерации шахмат.

Собранные средства пойдут на борьбу с коронавирусом. Стать участником спортивного мероприятия смогут все желающие, ограничений в возрасте и рейтинге нет.

В онлайн-марафоне примут участие лучшие гроссмейстеры Украины: чемпионка страны Евгения Долуханова, тренер женской сборной Михаил Бродский, а также двукратные олимпийские чемпионы Павел Эльянов и Александр Моиссенко.

Мероприятие будет состоять из трех частей: ”Брось вызов другу”, ”Партия с Михаилом Бродским” и благотворительный матч “Эльянов — Моисеенко”.

Все участники получат видеозапись своей игры с профессиональными комментариями от гроссмейстеров.

Ранее Newsroom сообщал о том, 16-летний Дмитрий Кожушко победил на чемпионате по быстрым шахматам, который проходил в Черновцах со второго по 15 марта. Харьковчанин в девяти турах набрал восемь очков. Столько же было у киевлянина Юлиана Малеваного, но по дополнительным показателям Кожушко опередил соперника. На счету Дмитрия также бронзовая медаль в классической игре. В одиннадцати турах он заработал 7 очков.