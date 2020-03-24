24.03.2020 12:21

Харківські воркаутери проводять безкоштовні тренування онлайн 24 березня 2020

Харківська команда воркаутерів розробила програму домашніх тренувань для дітей і підлітків на час карантину.



://city.kharkov.ua

Як повідомив засновник команди «Barstylers» Іван Криленко, спортсмени продумали окрему програму для дітей віком від 6 до 11 років та підлітків - від 12 до 17 років. Трюки, які воркаутери зазвичай виконують на перекладині, перемістили навіть на письмові столи. Десять тренерів шість разів на тиждень монтують нові відео. Кожне тренування триває більше години і абсолютно безкоштовне для переглядів у «Youtube».



«Зазвичай, саме у перші теплі дні березня харківські воркаутери виходять займатися на вуличні майданчики. Карантин вніс свої корективи, але тренери впевнені, що завдяки ютуб-урокам навіть такі обмеження дітей від спорту не віддалять», - зазначається на сайті Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.



До дистанційних занять спортом підключилися вже понад 200 осіб. Воркаутери планують знімати навчальні відеоролики до завершення карантину.