Главная Новости Спорт Нову дату проведення Харківського міжнародного марафону обирають в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту
16.03.2020  10:42   

Нову дату проведення Харківського міжнародного марафону обирають в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту

Проведення Харківського міжнародного марафону, який повинен був відбутися 12 квітня, перенесено на осінь.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, проведення марафону перенесено через загрозу поширення коронавіруса.

При цьому організатори заходу зазначили, що варіант скасування заходу не розглядається. Усі реєстрації учасників автоматично переносяться на нову дату «Avantazh Kharkiv International Marathon». Також організатори безкоштовно зроблять заміну учасника або дистанції, якщо це буде необхідно.

У департаменті зазначили, що зараз розглядається питання про нову дату проведення спортивного заходу, як тільки вона буде затверджена, про це буде повідомлено додатково.

Источник:   ХМР
 Тэги:  марафон, харьков, перенос, карантин, коронавирус
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.03 Спорт Харьковский международный марафон переносят на осень 12.12 Спорт Продолжается регистрация на участие в Харьковском международном марафоне 22.11 Спорт Открыта регистрация на харьковские марафон и полумарафон
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 