16.03.2020 10:42

Нову дату проведення Харківського міжнародного марафону обирають в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту

Проведення Харківського міжнародного марафону, який повинен був відбутися 12 квітня, перенесено на осінь.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, проведення марафону перенесено через загрозу поширення коронавіруса.

При цьому організатори заходу зазначили, що варіант скасування заходу не розглядається. Усі реєстрації учасників автоматично переносяться на нову дату «Avantazh Kharkiv International Marathon». Також організатори безкоштовно зроблять заміну учасника або дистанції, якщо це буде необхідно.



У департаменті зазначили, що зараз розглядається питання про нову дату проведення спортивного заходу, як тільки вона буде затверджена, про це буде повідомлено додатково.