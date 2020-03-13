13.03.2020 13:03

Футбол. Матч «Шахтер» – «Вольфсбург» отменен

Встреча команд, которая должна была состояться 19 марта в Харькове, перенесена на неопределенное время.



//xsport.ua

Как сообщает официальный сайт ФК Шахтер, из-за ситуации с коронавирусом ответная игра 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Вольфсбург», как и остальные поединки клубных соревнований УЕФА на следующей неделе, отложена.

ФК «Шахтер» получил соответствующее письмо от УЕФА. Игра должна была состояться в ближайший четверг, 19 марта. Решение о дате проведения матча будет вынесено позже.

Также УЕФА сообщает о том, что представители 55 ассоциаций приглашены на встречу 17 марта для того, чтобы обсудить реакцию европейского футбола на вспышку COVID-19.