Главная Новости Спорт Футбол. Матч «Шахтер» – «Вольфсбург» отменен
13.03.2020  13:03   

Футбол. Матч «Шахтер» – «Вольфсбург» отменен

Встреча команд, которая должна была состояться 19 марта в Харькове, перенесена на неопределенное время.


//xsport.ua
Как сообщает  официальный сайт ФК Шахтер, из-за ситуации с коронавирусом ответная игра 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Вольфсбург», как и остальные поединки клубных соревнований УЕФА на следующей неделе, отложена.
 
ФК «Шахтер» получил соответствующее письмо от УЕФА. Игра должна была состояться в ближайший четверг, 19 марта. Решение о дате проведения матча будет вынесено позже.
 
Также УЕФА сообщает о том, что представители 55 ассоциаций приглашены на встречу 17 марта для того, чтобы обсудить реакцию европейского футбола на вспышку COVID-19.
 
Источник:   Официальный сайт ФК Шахтер
 Тэги:  футбол, харьков, отменен матч, шахтер, вольсбург
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.03 Спорт В колонии под Харьковом персонал взял реванш над осужденными (ФОТО) 06.03 Спорт Уроженец Харьковщины является фаворитом на позицию второго вратаря мадридского «Реала» 05.03 Спорт Донецкий «Шахтер» одержал убедительную победу в Харькове над Днепром
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 