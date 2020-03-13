В рукопашном бое среди охранников харьковские силовики победили только в наилегчайшем возрасте (ФОТО)

12 марта 2020 на базе военизированного формирования «Скорпион» - военизированного формирования Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции прошел турнир по рукопашному бою среди персонала подчиненных учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.
Турнир проводился с целью отбора и формирования сборной команды от межрегионального управления для участия во всеукраинском чемпионате по рукопашному бою среди персонала Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
В турнире приняло участие около 20 спортсменов, которые были разделены на несколько весовых категорий.
Победителями турнира в следующих весовых категориях стали:
1) более 90 кг. - капитан внутренней службы Гуров Дмитрий Николаевич, старший инспектор (по организации службы вооружения и спецсредств) отдела охраны государственного учреждения «Полтавская исправительная колония (№64)";
2) до 90 кг. - майор внутренней службы Козка Владимир Николаевич, старший инспектор (по профессиональной подготовке) отдела по работе с персоналом государственного учреждения «Божковский исправительная колония (№16)»;
3) до 80 кг. - лейтенант внутренней службы Михайличенко Александр Николаевич, инженер отдела инженерно-технических средств охраны, связи и информатизации государственного учреждения «Божковский исправительная колония (№16)»;
4) до 70 кг. - старший лейтенант внутренней службы Оболенцев Илья Николаевич, начальник отделения социально-психологической службы отдела социально-воспитательной и психологической службы государственного учреждения «Диканевская исправительная колония (№12)».
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