13.03.2020 10:41

В рукопашном бое среди охранников харьковские силовики победили только в наилегчайшем возрасте (ФОТО)

12 марта 2020 на базе военизированного формирования «Скорпион» - военизированного формирования Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции прошел турнир по рукопашному бою среди персонала подчиненных учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.



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Турнир проводился с целью отбора и формирования сборной команды от межрегионального управления для участия во всеукраинском чемпионате по рукопашному бою среди персонала Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.