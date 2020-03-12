Баскетбол и коронавирус. Свернуты матчи Суперлиги (ФОТО)

Исполком ФБУ в онлайне принял решение завершить проведение чемпионата Суперлиги.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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