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12.03.2020  16:41   

Баскетбол и коронавирус. Свернуты матчи Суперлиги (ФОТО)

Исполком ФБУ в онлайне принял решение завершить проведение чемпионата Суперлиги.


//fbu.ua
Исполкомом Федерацим баскетбола Украины 12 марта в онлайн режиме проведено экстренное заседание, на котором был принят ряд важных вопросов относительно проведения официальных соревнований под эгидой ФБУ в условиях распространения в мире коронавируса COVID-19, в частности прекращение чемпионата Суперлиги Пари-Матч.
 
В частности, рекомендовано ограничить проведение спортивных соревнований,
 
Решение было принято после того, как 11 марта КабМини Украины, принял решение о введении карантина из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса.
Источник:   Сайт ФБУ
 Тэги:  баскетбол, коронавирус, харьков, карантин
 
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