На ажиотаже вокруг карантина киевляне пытаются «отжать» у Харькова матч Лиги Европы

Ответный матч Шахтер - Вольфсбург пройдет без зрителей и может быть перенесен из Харькова.
Первая игра 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» - «Шахтер» состоится 12 марта в Вольфсбурге при пустых трибунах. А вот судьба ответного поединка на данный момент неизвестна. Он должен состояться 19 марта. Но где – пока что неизвестно.
Из-за введенного Кабмином трехнедельного карантина, ответная встреча «горняков» с «волками» тоже пройдет при пустых трибунах.
По информации Sport.ua, из-за этого «Шахтер» рассматривает возможность перенести матч из Харькова. В качестве замены называют Киев.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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