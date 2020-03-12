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12.03.2020  11:45   

На ажиотаже вокруг карантина киевляне пытаются «отжать» у Харькова матч Лиги Европы

Ответный матч Шахтер - Вольфсбург пройдет без зрителей и может быть перенесен из Харькова.


Фото: ФК Шахтер

Первая игра 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» - «Шахтер» состоится 12 марта в Вольфсбурге при пустых трибунах. А вот судьба ответного поединка на данный момент неизвестна. Он должен состояться 19 марта. Но где – пока что неизвестно.

Из-за введенного Кабмином трехнедельного карантина, ответная встреча «горняков» с «волками» тоже пройдет при пустых трибунах.

По информации Sport.ua, из-за этого «Шахтер» рассматривает возможность перенести матч из Харькова. В качестве замены называют Киев.  

Источник:   sport.ua
 Тэги:  карантин, матч, спорт, харьков, ответ
 
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