«Шахтер» вернет деньги болельщикам за билеты на выездной матч 1/8-й ЛЕ против «Вольфсбурга»

Матч в Германии планировали посетить 300 болельщиков горняков
Около 300 болельщиков «Шахтера» планировали посетить первый матч 1/8 финала ЛЕ против «Вольфсбурга», сообщают «Футбол NEWS».
Половина из них – из Украины. Однако встреча пройдет без зрителей из-за коронавируса.
Фанам, которые уже купили билеты на матч – вернут деньги. Процедуру возврата опубликуют позже.
Встреча состоится 12 марта на «Фольксваген-Арене». Начало – 22.00.
Ранее сообщалось, что немецкие фаны не полетят в Харьков на ответный матч.
Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что "волки" устроят очень горячий прием гостям из Украины. Конечно, хорошо, что первый матч "Шахтер" проведет в гостях, но этим минимальным преимуществом еще надо уметь воспользоваться. Закрываться в обороне подопечные Каштру не будут, да и не умеют этого делать, поэтому, скорее всего, на встречных курсах будет проходить игра.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
влажность:
давление:
ветер: