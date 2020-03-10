10.03.2020 18:44

«Шахтер» вернет деньги болельщикам за билеты на выездной матч 1/8-й ЛЕ против «Вольфсбурга»

Матч в Германии планировали посетить 300 болельщиков горняков



://ua-football.com/

Около 300 болельщиков «Шахтера» планировали посетить первый матч 1/8 финала ЛЕ против «Вольфсбурга», сообщают «Футбол NEWS».

Половина из них – из Украины. Однако встреча пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Фанам, которые уже купили билеты на матч – вернут деньги. Процедуру возврата опубликуют позже.

Встреча состоится 12 марта на «Фольксваген-Арене». Начало – 22.00.

Ранее сообщалось, что немецкие фаны не полетят в Харьков на ответный матч.

Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что "волки" устроят очень горячий прием гостям из Украины. Конечно, хорошо, что первый матч "Шахтер" проведет в гостях, но этим минимальным преимуществом еще надо уметь воспользоваться. Закрываться в обороне подопечные Каштру не будут, да и не умеют этого делать, поэтому, скорее всего, на встречных курсах будет проходить игра.