В колонии под Харьковом персонал взял реванш над осужденными (ФОТО)

7 марта 2020 в государственном учреждении «Первомайский исправительная колония (№117)» состоялся футбольный матч-реванш между инициативной группой сотрудников учреждения и осужденными.
Подобный спортивное мероприятие проводится в учреждении не впервые. Обе команды подошли к указанному соревнованию по большой ответственностью и стремлением продемонстрировать свои лучшие футбольные способности.
Персоналу учреждения пришлось отыгрываться за поражении месячной давности. Тогда в нетипичную для футбола морозную погоду футбольная команда одержала победу со счетом 7: 4 в пользу осужденных.
За ходом событий матча-реванша на спортивной площадке наблюдало еще большее количество болельщиков как со стороны персонала учреждения, так и со стороны осужденных, которые все время горячо поддерживали команды.
По результатам игры сборная команда персонала учреждения одержала победу со счетом 5: 4 и взяла кубок Первомайской исправительной колонии (№117) среди осужденных и персонала.
Начальник учреждения Константин Козич отметил, что проведение подобных соревнований способствует хорошему настроению и позитивной направленности осужденных, в свою очередь влияет на процесс их исправления.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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