10.03.2020 15:20

В колонии под Харьковом персонал взял реванш над осужденными (ФОТО)

7 марта 2020 в государственном учреждении «Первомайский исправительная колония (№117)» состоялся футбольный матч-реванш между инициативной группой сотрудников учреждения и осужденными.



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Подобный спортивное мероприятие проводится в учреждении не впервые. Обе команды подошли к указанному соревнованию по большой ответственностью и стремлением продемонстрировать свои лучшие футбольные способности.

Персоналу учреждения пришлось отыгрываться за поражении месячной давности. Тогда в нетипичную для футбола морозную погоду футбольная команда одержала победу со счетом 7: 4 в пользу осужденных.