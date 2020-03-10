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10.03.2020  15:20   

В колонии под Харьковом персонал взял реванш над осужденными (ФОТО)

7 марта 2020 в государственном учреждении «Первомайский исправительная колония (№117)» состоялся футбольный матч-реванш между инициативной группой сотрудников учреждения и осужденными.


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Подобный спортивное мероприятие проводится в учреждении не впервые. Обе команды подошли к указанному соревнованию по большой ответственностью и стремлением продемонстрировать свои лучшие футбольные способности. 

Персоналу учреждения пришлось отыгрываться за поражении месячной давности. Тогда в нетипичную для футбола морозную погоду футбольная команда одержала победу со счетом 7: 4 в пользу осужденных.

За ходом событий  матча-реванша на спортивной площадке наблюдало еще большее количество болельщиков как со стороны персонала учреждения, так и со стороны осужденных, которые все время горячо поддерживали команды.

По результатам игры сборная команда персонала учреждения одержала победу со счетом 5: 4 и взяла кубок Первомайской исправительной колонии (№117) среди осужденных и персонала.

Начальник учреждения Константин Козич отметил, что проведение подобных соревнований способствует хорошему настроению и позитивной направленности осужденных, в свою очередь влияет на процесс их исправления.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  футбол, матч, харьковщина, колония, реванш
 
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