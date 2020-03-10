10.03.2020 14:21

Матч Лиги Европы в Харькове могут провести без болельщиков из-за коронавируса - немецкие фаны не приедут (ОБНОВЛЕНО)

Министерство здравоохранения рассматривает возможность проведения футбольного матча Лиги Европы между "Шахтером" (Донецк) и "Вольфсбургом" (Германия) без болельщиков из-за вспышки в Европе и мире коронавируса, хотя продажу билетов до сих пор не останавливали.



фото: facebook.com/fcshakhtar

Об этом Українським Новинам сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы сейчас рассматриваем этот футбольный матч", - сказал он.

По его словам, пока не принято решение об ограничительных мерах во время проведения конкретно этого футбольного матча и возможности его проведения без болельщиков.

Ляшко также сообщил, что об ограничительных мерах во время проведения массовых мероприятий 1 и 9 мая пока речь не идет.

Немецкий клуб отказался от организации поездки болельщиков.

Управляющий директор "Вольфсбурга" Тим Шумахер заявил, что первый матч 12 марта 1/18 финала ЛЕ с "Шахтером", скорее всего, пройдет в обычных условиях, несмотря на распространение коронавируса

"В данный момент проведение матча вероятно состоится и может пройти в обычном режиме с участием зрителей. Мы находимся в тесном контакте с городом, ситуация постоянно оценивается. Если что-то изменится в текущей ситуации, мы немедленно проинформируем об этом", - сказал Шумахер.

Однако в качестве меры защиты от коронавируса немецкий клуб отказался от организации поездки болельщиков в Харьков на ответный матч. Поддержка отдельными лицами или группами не возбраняется.

Кроме угрозы заражения коронавируса, это решение направлено на то, чтобы запретить организованным туристическим группам оставаться на карантине в Украине, если ситуация с заболеванием в Германии ухудшится.

Напомним: Шахтеру предстоит очередное сложное испытание и наша команда 19 марта проведет в Харькове решающий матч 1/8 финала Лиги Европы с немецким Вольфсбургом (первая игра пройдет 12 марта в Германии).

Продажа билетов стартовала еще в феврале, для владельцев абонементов и со 2 марта в открытой продаже. На 10 марта никаких данных об отмене продаж или возврате средств не сообщалось.

Стоимость билетов



Standard: 50, 70, 100, 150, 200 и 250 гривен;

«Семейный сектор» – 100 гривен.



VIP-категории



SkyUp Club – 500 гривен;

Club 1936 – 1 500 гривен;

Roof Club – 3 000 гривен;

Shakhtar Lounge – 3 500 гривен.